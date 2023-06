Università: Castellone (M5s), ripristinare struttura di missione Mur, vincolare fondi per formazione specialistica sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione in cui si trovano le scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria e ormai molto grave. Da troppo tempo il settore sanitario rileva forti criticità per ciò che riguarda la formazione specialistica universitaria, in particolare a causa dell'assenza di adeguato supporto ai processi di accreditamento per monitorare la qualità della formazione degli specializzandi. Nel question time di oggi ho evidenziato la necessità assoluta di rilanciare il sistema universitario sanitario, ponendolo nuovamente al centro dell'agenda politica e garantendo la necessaria attenzione alla valorizzazione della qualità della formazione specialistica medica e sanitaria. Purtroppo dal governo sono arrivate solo risposte vaghe. Che il ministero voglia occuparsi della formazione è solo un punto di partenza ma non vediamo fatti concreti ed anzi ci sono stati clamorosi passi indietro per di più non rispettando la volontà del Parlamento. Perché è stata cancellata la struttura di missione finanziata con 3 milioni all'anno con le sue importantissime competenze relative alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei, destinando fondi e risorse per la creazione di due nuove e diverse direzioni generali, dalle non meglio precisate competenze? Secondo noi la struttura tecnica di missione andrebbe ripristinata e resa pienamente operativa. In alternativa sarebbe necessario prevedere che una delle due nuove Direzioni generali del Ministero fosse interamente dedicata alle materie connesse al settore della formazione universitaria sanitaria. Chiediamo poi che i fondi destinati alla realizzazione di una struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione specialistica sanitaria continuino a rimanere saldamente vincolati e destinati a quel rilevantissimo obiettivo. Ci sono inchieste giornalistiche che hanno mostrato casi limite come scuole di specializzazione in ostetricia prive di sale parto e altri obbrobri simili. Su questo non è possibile perdere altro tempo". Lo ha detto la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, intervenendo al question time sulle criticità nella formazione specialistica universitaria di area sanitaria. (Rin)