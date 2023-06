Nato: Stoltenberg, Svezia ha rispettato tutti impegni, favorire rapida conclusione processo adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia ha rispettato tutti gli impegni presi al summit della Nato di Madrid e, per questo motivo, dobbiamo favorire in ogni modo una sua rapida adesione all’Alleanza. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg durante una conferenza stampa con il primo ministro bulgaro Nikolaj Denkov. “Abbiamo visto le immagini relative al Corano dato alle fiamme”, ha detto Stoltenberg, affermando che si tratta di fatti oggettivamente “offensivi e discutibili”. “Abbiamo anche visto delle proteste contro la Turchia e la Nato nelle ultime settimane in Svezia: non le ho apprezzate ma rispetto la libertà di espressione”, ha detto il segretario generale. “Ho parlato recentemente con il presidente turco (Recep Tayyip) Erdogan e abbiamo convenuto di organizzare un incontro di alto livello a Bruxelles giovedì prossimo con i ministri degli Esteri, i consiglieri per la sicurezza e i direttori delle intelligence”, ha aggiunto Stoltenberg.(Beb)