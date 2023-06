Ue: premier Croazia, fondi per sviluppo regionale equilibrato non siano modificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante che i fondi europei previsti per lo sviluppo regionale equilibrato della Croazia non vengano toccati. Lo ha affermato il premier croato, Andrej Plenkovic, al suo arrivo al Consiglio europeo di Bruxelles. "Per la Croazia è importante che qualsiasi revisione del quadro finanziario settennale non tocchi i fondi destinati allo sviluppo regionale equilibrato, che devono rimanere intatti", ha osservato Plenkovic. Il premier croato ha sottolineato che è previsto che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, informi i leader dei Paesi Ue sui piani di revisione del quadro finanziario pluriennale in relazione alle nuove sfide, articolato in tre punti: il sostegno all'Ucraina, le sfide dell'immigrazione clandestina e la competitività dell'economia europea.(Seb)