Ambiente: da Alta a Capo Nord di corsa per sensibilizzare sui cambiamenti climatici

- È entrata nel vivo questa mattina, a Palazzo Marino, "In Extremis – Last run against climate change", l'impresa sportiva con destinazione Capo Nord, in Norvegia, contro il cambiamento climatico. L'iniziativa, con il patrocinio del Comune, vedrà protagonista l'ultrarunner Ivana Di Martino. La missione prevede un percorso lungo 338 km, con partenza dalla città di Alta in Norvegia e arrivo a Nordkapp, e 3.400 metri di dislivello, che si svolgerà dal 4 al 7 luglio, attraversando splendidi scenari fino a raggiungere l'estremità Nord del nostro continente. Obiettivo: sensibilizzare l'opinione pubblica sul cambiamento climatico e diffondere la cultura della sostenibilità. L'ultramaratoneta correrà il corrispettivo di più di due maratone al giorno per quattro giorni. "Quella di Ivana Di Martino è una sfida sportiva e una missione ambientale che non potevamo che sostenere – ha commentato l'assessora allo Sport Martina Riva, che ha accolto Di Martino -. Siamo felici che il suo viaggio parta simbolicamente da Palazzo Marino. L'impegno dell'Amministrazione comunale a favore dell'ambiente e del pianeta è costante e deve continuare ad essere alimentato da quante più occasioni possibili. 'In Extremis' è una di queste". (segue) (Com)