Ambiente: da Alta a Capo Nord di corsa per sensibilizzare sui cambiamenti climatici (2)

- L'impresa è, in realtà, già iniziata: attraverso una piattaforma tecnologica, sportivi e non stanno dando il loro contributo in termini di chilometri percorsi a piedi, in bici o di corsa, per colmare la distanza tra Milano e la località norvegese di partenza, accompagnando quindi la Di Martino ad Alta. Il totale dei chilometri cumulato ha già coperto la distanza, ma il coinvolgimento non si ferma: ogni settimana si raggiungono 20mila km in media. Non solo, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, lo scorso 5 giugno, è nata la Foresta di In Extremis in collaborazione con Treedom, anche in questo caso l'invito alla cittadinanza è stato quello di contribuire piantumando un proprio albero e lasciando così un segno concreto. Non è la prima volta che Ivana Di Martino si cimenta in imprese sportive al limite per sostenere progetti di valore sociale, dalle iniziative a favore dei bambini e delle bambine alle battaglie per le donne o per le persone malate. (segue) (Com)