Ambiente: da Alta a Capo Nord di corsa per sensibilizzare sui cambiamenti climatici (3)

- "Ogni impresa nasce da una mia paura e mi serve a trovare una me stessa più forte e a raggiungere obiettivi che sembravano impossibili – ha dichiarato Ivana Di Martino –. La corsa è l'unica cosa che mi fa sentire libera, forte e invincibile e che in momenti complicati della mia vita mi ha permesso di ritrovare la forza. Questa forza che sperimento io vorrei diventasse fattore comune con gli altri e indirizzasse le energie di tutti noi verso questioni sociali importanti e spesso urgenti. Il cambiamento climatico è una di queste: siamo in extremis. Lo scenario attuale, ormai prossimo al punto di non ritorno, richiede azioni repentine per invertire la rotta verso un nuovo modo di vivere l'ambiente. Essere qui oggi, nella mia città, nella cornice di Palazzo Marino, è per me una grande emozione oltre a rappresentare un enorme stimolo per l'impresa". Sostengono l'impresa: Allianz Bank Financial Advisors, EA7 Emporio Armani, ESET, Mondora, ecomunicare, Soin & Co, Jodago, Canottieri Milano e MediaOne. (Com)