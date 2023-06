Speciale scuola: Valditara, annunceremo presto misure per rispristino centralità condotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi sono riunito con il mio staff tecnico e abbiamo delineato misure per ripristinare la centralità della condotta e del comportamento dello studente, abbiamo ripensato l’istituto della sospensione, immaginato delle attività di cittadinanza solidale e la necessità di più scuola, più studio per i ragazzi che si sono resi responsabili di atti di bullismo”. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, rispondendo, nel corso del Question time alla Camera, a interrogazioni sulle iniziative relative al voto di condotta, anche al fine di tutelare l'autorevolezza del corpo docente e di ricomporre il patto educativo scuola-famiglia. “Il mio obiettivo – ha sottolineato il ministro – è una scuola che promuova cultura rispetto, che ripristini l’autorevolezza dei docenti e rimetta al centro il principio di responsabilità, restituendo piena serenità alla comunità educante” e “ dobbiamo intervenire in modo netto e chiaro su alcuni passaggi che riguardano il voto in condotta e su misure per contrastare forme di bullismo e di mancanza di rispetto nei confronti dei docenti”. “Annunceremo presto queste misure, ma credo che aver dato un segnale di rigore e di serietà sia importanti per i tanti docenti e dirigenti scolastici che ogni giorno fanno il lavoro più bello del mondo con grande dedizione”, ha concluso. (Rin)