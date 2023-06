Speciale scuola: Sasso, Lega al fianco del ministro Valditara per restituire autorevolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega "è e sarà sempre al fianco del ministro Valditara per restituire autorevolezza alla Scuola. La deriva progressista degli ultimi 50 anni ha trascurato valori come merito, impegno e rispetto. Bene, dunque, ha fatto il ministro dell'Istruzione a intervenire su quel 9 in condotta dato agli studenti di Rovigo". Lo sottolinea il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Istruzione, intervenendo durante il Question time al ministro Valditara. "Se un ragazzo spara in classe dei pallini sul volto di un'insegnante, la deride riprendendola con il telefonino per poi diffondere il video sui social, non può avere un voto così elevato. Questa deriva buonista che legittima la violenza contro i docenti e derubrica a 'bravata' simili atti non può essere tollerata. È lecito sbagliare, ma bisogna comprendere che i nostri giovani devono accettare le conseguenze dei propri errori. L'aumento dei casi di violenza nei confronti del personale scolastico - conclude - rende urgente una risposta chiara e decisa, obiettivo di una nostra Pdl per inasprire le pene per chiunque usi violenza fisica e morale nei confronti dei lavoratori della scuola. Dobbiamo ridare alla figura dell'insegnante il rispetto e la gratitudine che le sono dovuti". (Rin)