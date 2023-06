Speciale scuola: Valditara, 150 milioni per tutor e orientatori nelle statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 22 dicembre scorso ho emanato un decreto con importanti novità sull'orientamento, con l'introduzione di due nuove figure, il docente tutor e il docente orientatore, e con la scorsa Legge di bilancio abbiamo previsto un fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni per il 2023 per remunerare chi svolge questo compito nelle scuole statali”. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, rispondendo, nel corso del Question time alla Camera, a interrogazioni sulla mancata assegnazione di risorse finanziarie alle scuole paritarie in relazione all'orientamento per l'anno scolastico 2023-2024. “Queste risorse – ha spiegato il ministro – possono essere utilizzate solo per le prestazioni nelle scuole statali, in quanto emolumento accessorio che, una volta confermato a regime, dovrà poi essere regolato in sede contrattuale, ma, su mia indicazione, abbiamo consentito anche ai docenti delle paritarie l'accesso alla formazione per i docenti che vogliono svolgere queste due funzioni, tutor e orientatore”. “Questa scelta – ha concluso – dimostra l'attenzione particolare che questo governo sta rivolgendo all'attuazione delle norme sulla parità scolastica, avendo cura che sia realizzato il principio di non discriminazione, di libertà di scelta delle famiglie, che è ben scolpito nel nostro ordinamento”. (Rin)