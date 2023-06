Speciale scuola: Cina, ragazzo del Camerun studia a Central South University

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il camerunense di 24 anni, Magoua Ardain, è uno studente senior del College di ingegneria meccanica ed elettrica (CMEE) della Central South University. Ardain si sta specializzando in progettazione, produzione e automazione nell'ingegneria meccanica, che gli piace molto e di cui si occupa piuttosto bene. Il ragazzo sa inoltre parlare cinese in modo molto fluente e ha molti amici a scuola. "Sono molto felice e condivido sempre la mia vita qui con la mia famiglia", ha affermato Ardain. Dopo la laurea al college, Ardain prevede di rimanere a Changsha, conseguendo una laurea magistrale e maturando esperienza lavorativa. Tuttavia, ha affermato che tornerà a casa un giorno, mettendo in pratica ciò che ha imparato in Cina per lavorare per il suo Paese. (Clp)