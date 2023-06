Speciale scuola: Innovazione, conclusa la sperimentazione in cinque scuole di Classmate Robot di Protom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiude con successo la sperimentazione di Classmate Robot di Protom avviata in cinque scuole per l'anno scolastico 2022-2023. Il social robot si è dimostrato un compagno di classe unico e coinvolgente, con numerosi benefici per docenti e alunni. Lezioni interattive e dinamiche hanno avvicinato sempre più gli studenti a materie spesso complesse e di difficile apprendimento. Testimone dei risultati raggiunti: il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha osservato e registrato il successo della sperimentazione nel corso dell'anno scolastico. Lo studio ha permesso di portare alla luce la grande versatilità di Classmate e la sua capacità di integrarsi perfettamente in classi anche molto diverse tra loro, rinnovando dall'interno il modo in cui si apprende a scuola. Dal Debate su temi etici ai laboratori di chimica e fisica, dai giochi competitivi per i più piccoli all'approfondimento di Dante e Manzoni, il Classmate ha permesso ai docenti che lo hanno usato di rendere le proprie attività più partecipate, più stimolanti, più inclusive e meno stressanti: perfino la valutazione finale è diventata un momento vissuto con il sorriso. (Ren)