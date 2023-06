Speciale scuola: Furlan (Uilca) riporteremo tema educazione finanziaria al centro del dibattito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema finanziario "è centrale nella vita di un Paese perché da lì passano le risorse per favorirne crescita e sviluppo, sostenere famiglie e imprese e presidiare i territori. In questo senso l'educazione finanziaria è un fattore determinante, di cui tutti i soggetti devono interessarsi. Noi come parte sociale vogliamo riportare il tema al centro del dibattito ma è necessario che politica e istituzioni attuino un cambio nell'impostazione rispetto a questi temi. Perché sono temi che impattano sulla vita quotidiana delle persone e sul loro futuro”. Lo sottolinea il segretario generale Uilca Fulvio Furlan durante il panel Banche e Assicurazioni: il ruolo sociale tra risparmio ed educazione finanziaria, in occasione del Consiglio Nazionale Uilca tenutosi a Torino dal 26 al 28 giugno con la partecipazione di oltre 200 dirigenti sindacali provenienti da tutta Italia. Sul tema è intervenuto Carlo Cimbri, presidente Gruppo Unipol, evidenziando come il tema sia di natura culturale. “L’educazione finanziaria non è un argomento di semplice risoluzione perché si tratta di un tema culturale. Ed è totalmente diverso in Paesi, ad esempio, di formazione anglosassone. Questa è la storia, e la storia non è di semplice trasformazione, è necessario tempo ma bisogna agire partendo dalla scuola, ma non solo”. (Rin)