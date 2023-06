Speciale scuola: Piemonte, sindacati, crollato il tetto di una scuola Novarese per fortuna senza feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Istituto Tecnico Industriale Omar di Novara alle 7, si è verificato un crollo strutturale del tetto dell'istituto. Fortunatamente il laboratorio colpito era deserto a quell'ora, e per una pura casualità, l'orario del crollo, non si sono avute vittime e feriti tra studenti e tra il personale della scuola. Lo hanno reso noto Flc Cgil, Cisl Scuola e Snals Confsal in un comunicato congiunto. "Questa è l'ennesima notizia di un crollo in una scuola pubblica italiana. Il crollo ci dice che è necessario un piano di investimenti strutturali nella scuola pubblica e non procedere a riforme che da una parte vanno solo a colpire il personale della scuola e dall'altra ad operare in maniera propagandistica e di facciata perché ogni giorno assistiamo a fatti dello stesso tipo che disegnano la mappa di un degrado strutturale, di un progresso deterioramento delle strutture scolastica, effetto degli anni di inefficienze e di tagli sulla scuola. Come organizzazioni sindacali chiediamo che la messa in sicurezza delle scuole diventi priorità assoluta per la politica nazionale e per gli amministratori delle nostre città, perché la scuola sia il luogo in cui crescere e imparare in sicurezza e non quello in cui sfidare ogni giorno la buona sorte", hanno concluso. (Rpi)