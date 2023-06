Speciale scuola: Serbia, ministero Istruzione, scuola massacro non ha reagito a stress lamentato da studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti della classe che frequentava Vladislav Ribnikar, l'autore della sparatoria avvenuta lo scorso 3 maggio nella scuola primaria di Belgrado, si erano lamentati di essere sottoposti a stress dovuto ai voti e alla paura delle reazioni dei genitori, ma l'istituto non ha preso le misure necessarie. Sono le conclusioni del rapporto del ministero dell'Istruzione sull'ispezione straordinaria effettuata alla fine di maggio nella scuola teatro del massacro. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". Il rapporto riferisce che il 22 ottobre dello scorso anno si era tenuto un workshop sul tema "Reazione dei genitori ai miei voti", con un dibattito sull'importanza dei risultati scolastici. La conclusione è stata che gli studenti sono stati sottoposti a eccessivo stress dovuto ai voti a causa delle pressioni dei genitori e allo spirito competitivo. Nella prima metà dell'anno si erano tenute tre riunioni dei genitori, i quali però, sempre secondo il rapporto, non erano stati informati del grande stress e dei problemi lamentati dai ragazzi. Inoltre, esaminando il registro di classe, si è rilevato che il tredicenne autore della sparatoria era risultato assente nel primo semestre per 20 giorni, con la giustificazione di un certificato medico. Nel secondo semestre lo stesso studente era stato assente invece per 14 giorni, sempre giustificati da un certificato medico, mentre in sei lezioni era stato considerato assente ingiustificato. (Seb)