Speciale scuola: Germania-Cina, il governo tedesco vuole porre fine a collaborazione tra università e istituti Confucio

- Altre università continuano, invece, questa cooperazione nonostante le critiche, “a volte soltanto con modalità leggermente diverse” come a Duisburg-Essen. In questo ateneo si è verificato quello che “Handelsblatt” definisce “il più spettacolare caso di tentativo di influenza fino ad oggi avvenuto” da parte degli istituti Confucio. Nel 2021, l'ente ha annullato con breve preavviso una presentazione di un saggio sul presidente cinesei Xi Jinping, “sotto la pressione di Pechino come si è poi scoperto”. Gli istituti Confucio rispondono al ministero dell'Istruzione cinese e sono sospettati di diffondere propaganda del governo di Pechino, che nega le accuse. Secondo il ministero dell'Interno tedesco, questi enti servono invece a diffondere una “immagine immacolata della Cina” . Per il dicastero, “l'influenza almeno indiretta del Partito comunista cinese (Pcc) sugli istituti Confucio deriva dal fatto che sono finanziati in misura non trascurabile dallo Stato cinese”. Tale sostegno significa spesso “notevole sollievo finanziario” per le università della Germania che collaborano, ma allo stesso tempo nasconde “il rischio di dipendenza e quindi una graduale restrizione della libertà accademica”. (segue) (Geb)