Piemonte: oltre 3 milioni di euro per iniziative contro violenza sulle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte, con tre delibere approvate dalla giunta su proposta dell'assessore alle Pari opportunità Chiara Caucino, ha stanziato oltre 3 milioni di euro per tutelare le donne vittime di violenza e rieducare i carnefici. I fondi si concentreranno sui centri antiviolenza e le case rifugio, oltre che nei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere. "La piaga della violenza sulle donne è una realtà con cui purtroppo, nonostante i tanti sforzi fatti in questi anni, dobbiamo ancora fare i conti. Basti pensare che nel 2022 in Italia si sono registrati 319 omicidi di cui 125 con vittime di sesso femminile (circa il 39 per cento) e che dal 1 gennaio al 28 maggio di quest'anno, in Italia sono stati registrati 129 omicidi e le vittime donne sono 45 - ha affermato l'assessore Chiara Caucino -. (segue) (Rpi)