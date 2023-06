Russia: ministero Esteri, tenute consultazioni bilaterali con Cina su sicurezza spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolte oggi a Mosca le consultazioni tra Russia e Cina su questioni di sicurezza spaziale. E' quanto emerge da una nota del ministero degli Esteri russo. "È stato effettuato uno scambio di opinioni sulla situazione in questo settore. È stata sottolineata la necessità di continuare una stretta cooperazione e sforzi congiunti per prevenire la corsa agli armamenti nello spazio esterno", si legge nel comunicato. Il dicastero ha osservato inoltre che i negoziati hanno confermato l'unità degli approcci di Mosca e Pechino in questo ambito. "È stata notata la necessità di approfondire lo stretto coordinamento in siti multilaterali specializzati", si conclude. (Rum)