Fvg: Fedriga, Barcolana è evento che rappresenta intera comunità

- La Barcolana non è più solo una regata, ma un evento che rappresenta un'intera comunità. Lo ha detto oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo nella sede della società velica di Barcola e Grignano alla presentazione della 55ma edizione della regata, in programma a Trieste il prossimo 8 ottobre. “La Barcolana è un evento cresciuto in maniera esponenziale grazie alla capacità della società velica Barcola e Grignano di aggiungere ogni edizione qualcosa in più alla manifestazione e di averlo fatto con ambizione e senso di responsabilità”, ha detto Fedriga. L’edizione 2023 si intitola "Barcolana Crew" , per sottolineare il ruolo delle persone al centro dell’evento. “I dati relativi all'afflusso turistico nella nostra regione sono decisamente positivi e dimostrano la maggiore competitività del territorio rispetto al passato ma dobbiamo continuare a investire sulla promozione. Oltre a essere un importante momento di sport, cultura e aggregazione Barcolana è anche una straordinaria vetrina per il Friuli Venezia Giulia, che attraverso questo evento si fa conoscere in tutto il mondo", ha aggiunto il presidente della Regione. (Frt)