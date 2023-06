Difesa: Perego, ringraziamento a nostre Forze armate coinvolte in operazioni pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ringraziamento a tutti i 7.700 donne e uomini delle nostre Forze armate coinvolte in più di 40 operazioni di pace. I nostri militari hanno due caratteristiche, che credo da italiani ci si debba sentire orgogliosi: da una parte la professionalità che ci viene riconosciuta da tutti gli alleati e da tutti i consessi militari, dall’altro la capacità di noi italiani di creare empatia con le popolazioni locali con cui entriamo in contatto". Lo ha affermato, nell’Aula della Camera, il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, nel suo intervento in merito alla relazione delle commissioni Affari esteri e comunitari e Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali, adottata il 1° maggio 2023, ed alla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023. (Rin)