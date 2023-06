Pnrr: Corrotti (Fd'I), nel Lazio in partenza cantieri per oltre 240 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata ratificata nelle ultime ore la consegna degli ultimi cantieri, tramite fondi del Pnrr "destinati alle Ater del Lazio per interventi pari a 168 milioni di euro e ai vari Comuni, per un investimento complessivo di circa 240 milioni". Lo dichiara in una nota la presidente della commissione Urbanistica e politiche abitative della Regione Lazio, Laura Corrotti. "Uno sforzo straordinario della giunta Rocca che accolgo con grande soddisfazione, riuscita a chiudere così gli ultimi interventi in programma", aggiunge. (Com)