Roma: Polo progressista, ancora un donna uccisa, è emergenza violenza di genere

- A Roma "ancora un'altra donna uccisa, questa volta una giovanissima donna, una ragazza di soli 17 anni, brutalmente accoltellata. La vera emergenza sicurezza dei nostri tempi è la violenza di genere". E' quanto si legge in una nota del Polo progressista. "Lo confermano i dati del Viminale: gli unici reati in crescita sono quelli contro le donne nelle sue forme più gravi ed estreme. La violenza femminicida è una minaccia gravissima per tutta la nostra società, colpisce le donne, che sono più del 50 per cento del nostro Paese. Bisogna fermare questa lunga sequenza di omicidi sempre più violenti, le istituzioni devono intervenire - prosegue Polo progressista -. Oggi abbiamo bisogno di una cultura del rispetto della donna, del suo corpo e della sua immagine. É necessario ascoltare le donne e le associazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere. É necessario insegnare agli uomini la cultura della differenza di genere". (segue) (Com)