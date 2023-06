Roma: Polo progressista, ancora un donna uccisa, è emergenza violenza di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "É necessario - sottolinea Polo progressista nella nota - finanziare e rendere capillari su tutto il territorio nazionale i luoghi dove si insegna la cultura della differenza e dove si proteggono le donne e le donne vittime di violenze: centri antiviolenza, consultori e case rifugio. É necessario garantire alle donne e ai figli vittime di violenza e minacce la loro quotidianità, la loro normalità. É necessario e urgente un piano straordinario di investimenti nelle scuole per i corsi di educazione ai sentimenti e alla sessualità. Oggi - conclude - dobbiamo chiedere a tutti i livelli di governo che si rimuovano finalmente gli ostacoli che impediscono l'autodeterminazione delle donne e la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, nella famiglia e nelle società. Diciamo no alla violenza sulle donne". (Com)