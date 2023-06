Difesa: Perego, fase geopolitica molto complessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa è una fase geopolitica "molto complessa, di minacce ibride, dove oltre ai domini tradizionali i conflitti si misurano anche nel dominio cyber, nello spazio, nel dominio cognitivo, e per questo credo che lo sforzo delle nostre missioni militari sia quanto mai importante, e lo è in diverse parti del globo, partendo dall’Africa, dove la diffusione del terrorismo islamico vive una fase molto espansiva". Lo ha detto, nell’Aula della Camera, il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, nel suo intervento in merito alla relazione delle commissioni Affari esteri e comunitari e Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali, adottata il 1° maggio 2023, ed alla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023. (Rin)