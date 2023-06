Ucraina: ministro Difesa bulgaro, non invieremo forze armate ma addestreremo medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria non invierà forze armate in Ucraina, ma contribuirà all’addestramento dei medici. Lo ha dichiarato oggi in Parlamento il ministro della Difesa bulgaro, Todor Tagarev, citato dall’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. “È chiaro che la Bulgaria non invierà forze armate in Ucraina in nessuna forma, ma addestrerà i medici. Nell'arco di un anno, un totale di 60 tra medici e inservienti militari ucraini riceveranno una formazione speciale presso l'Accademia medica militare”, ha affermato Tagarev. In merito all’iniziativa dell’Unione europea relativa al rifornimento di munizioni all’Ucraina, il ministro bulgaro ha ribadito che l’industria bellica del Paese non produce i proiettili di calibro 155 millimetri, “ma esiste la possibilità per l’Agenzia europea per la difesa di stipulare contratti con società bulgare per la produzione di tali munizioni”. “A tal fine, saranno stanziati 500 milioni di euro dal fondo europeo”, ha detto Tagarev.(Seb)