Lazio: Tripodi (Lega), Liberati è servitore dello Stato, Pd dimentica suoi scandali

- Serafino Liberati "generale di Corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri, è un servitore dello Stato e sarà un valore aggiunto alla guida dell'osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio". Lo afferma in una nota il consigliere della Lega in Regione Lazio, Angelo Tripodi. "Forse è stato dimenticato il metodo Pd: 'Inginocchiatevi o vi sparo', 'vi ammazzo', 'me te compro'. Seguito dal riposizionamento di Albino Ruberti, ora amministratore di Risorse per Roma e vicepresidente Acea Ato 2 - sottolinea Tripodi -. I consiglieri regionali del Pd ancora parlano? Perché non si indignano sull'inopportunità del doppio ruolo di Francesco De Angelis, neo presidente del Pd Lazio e presidente del consorzio industriale del Lazio. A proposito - conclude -, quando si dimette De Angelis? È super partes?'". (Com)