India: Manipur, Rahul Gandhi in visita dopo scontri etnici, polemiche per intervento polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rahul Gandhi, figura di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), si è recato oggi in visita nello Stato del Manipur, scosso nell’ultimo mese da scontri etnici. Sulla strada da Imphal a Churachandpur, vicino Bishnupur, è stato bloccato dalla polizia statale con la motivazione di prevenire eventuali incidenti. “Sono venuto ad ascoltare tutti i miei fratelli e sorelle del Manipur. La gente di ogni comunità è stata molto accogliente e amichevole. È un peccato che il governo mi stia bloccando. Il Manipur ha bisogno di risanamento. La pace deve essere la nostra unica priorità”, ha scritto su Twitter il politico, che ha annullato la tappa a Moirang. Critiche si sono levate da entrambe le parti: da parte del Congresso contro il governo statale del Partito del popolo indiano (Bjp) per non aver consentito il regolare svolgimento della visita e da parte di esponenti del Bjp contro il politico, che si sarebbe comportato in modo irresponsabile. Gandhi, che da marzo è stato destituito dalla carica di deputato in seguito a una condanna per diffamazione, concluderà la sua visita domani dopo essersi recato nei campi di accoglienza delle persone evacuate durante i recenti scontri. (segue) (Inn)