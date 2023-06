India: Manipur, Rahul Gandhi in visita dopo scontri etnici, polemiche per intervento polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violenze vedono contrapposte le comunità kuki e meitei. Quest’ultima, che costituisce il gruppo maggioritario, ha chiesto al governo statale di essere riconosciuta come tribù e l’Alta corte del Manipur ha ordinato all’esecutivo di prendere in considerazione la domanda. Per protestare contro l’eventuale riconoscimento, contestato soprattutto dai kuki, che costituiscono il 16 per cento circa della popolazione statale, l’associazione studentesca All Tribal Student Union Manipur ha organizzato una “marcia della solidarietà tribale” il 3 maggio. La manifestazione è degenerata in scontri, attacchi a case e villaggi, incendi e saccheggi, con almeno 70 vittime. Le violenze sono state particolarmente intense per tre giorni, seguite da episodi sporadici. Complessivamente si contano almeno 115 morti, cui si aggiungono oltre 300 feriti, almeno 4.000 incendi dolosi e circa 40 mila persone sfollate. Sono stati schierati circa diecimila tra militari e paramilitari. In nove dei 16 distretti statali è in vigore il coprifuoco. Nell’intero Stato le connessioni internet sono bloccate. Contro il blocco sono stati presentati ricorsi alla Corte suprema. (segue) (Inn)