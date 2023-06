Veneto: firmato protocollo d'intesa per "Venezia Città Campus"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Fare di Venezia una città campus che produca cultura a 360 gradi. E' l'obiettivo del protocollo d'intesa per Venezia Città Campus firmato questa mattina, presso Ca' Farsetti, tra Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità/Venice Sustainability Foundation, Regione Veneto, Comune di Venezia, Università Ca' Foscari di Venezia, Università Iuav di Venezia, Accademia di Belle Arti di Venezia e Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia. "Noi puntiamo sul produrre cultura a 360 gradi – ha dichiarato Renato Brunetta, presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità -, produrre la cultura dell'idrogeno, produrre la cultura della nuova agricoltura, del nuovo ambientalismo, della transizione green, piuttosto che della transizione digitale o della transizione demografica. Venezia è un campus a cielo aperto", ha sottolineato. "Dobbiamo credere in questo progetto, dobbiamo prendere le migliori università al mondo e chiedere loro di venire a Venezia con i loro docenti, con i loro ricercatori, con i loro studenti a produrre cultura, la cultura della modernità, delle nuove scienze, delle nuove tecnologie e produrre direttamente in questo modo reddito, cultura, capitale umano". "Io – ha poi proseguito - ho in testa un numero: 30 mila docenti, ricercatori e studenti in cinque-dieci anni. Così si attraggono poi localizzazioni industriali che si avvalgono di quei ricercatori di quegli studenti che si laureano di quei laboratori di ricerca e così via. E si innesca il meccanismo virtuoso della crescita che non è altro che la riproduzione di quello che faceva Venezia nel Cinquecento, nel Seicento e nel Settecento, cioè produceva cultura, che faceva reddito, che faceva ricchezza, che attraeva talenti, che attraeva il mondo, per cui Venezia diventò città mondo. Questo è quello che vogliamo fare noi" ha concluso. (Rev)