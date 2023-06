Vietnam: 5,6 milioni di turisti stranieri nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam ha accolto 975 mila visitatori stranieri a giugno, che hanno portato a 5,6 milioni il totale del primo semestre. Lo ha reso noto l’Ufficio generale di statistica vietnamita. Il dato semestrale è migliorato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (9,3 volte superiore), ma è ancora al di sotto del livello precedente la pandemia (corrisponde al 65,7 per cento dell’afflusso del primo semestre del 2019). Il governo punta a concludere il 2022 con otto milioni di ingressi internazionali. La maggior parte dei turisti è giunta in aereo: circa 4,9 milioni di persone. Sono arrivati via terra in 633.500 e via mare in 55.100. Per quanto riguarda le aree di provenienza prevale l’Asia (4,191 milioni), seguita dall’Europa (695.300), dall’America (473.300), dall’Oceania (202.300) e dall’Africa (12.400). Nei primi sei mesi dell’anno i vietnamiti che si sono recati all’estero sono stati 2,4 milioni, il quadruplo rispetto al periodo corrispondente del 2022.(Fim)