Venezia: domenica alla Fenice concerto coro Taras Shevchenko National Academic Opera and Ballet Theatre of Ukraine

- E' atteso per domenica 2 luglio alle 10.30, presso le sale Apollinee del teatro La Fenice di Venezia, il concerto gratuito offerto dal coro Taras Shevchenko National Academic Opera and Ballet Theatre of Ukraine. Verranno proposti una serie di brani tratti dal repertorio ucraino tradizionale antico, moderno e contemporaneo. Il concerto si inserisce all'interno delle rappresentazioni dell'Olandese Volante di Richard Wagner. Questa collaborazione è stata resa possibile anche grazie allo stanziamento di fondi da parte del ministero della Cultura a favore delle attività di artisti ucraini. (Rev)