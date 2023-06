Civitavecchia: Unindustria, Premio Campiello a porto lustro per infrastruttura in grande crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Per il secondo anno consecutivo abbiamo ospitato a Civitavecchia la cinquina finalista del Premio Campiello, uno tra i più importanti riconoscimenti letterari d’Italia: è stata una serata di altissimo livello ed un’occasione per dimostrare quanto sia stretto il rapporto tra il mondo della cultura e la nostra Associazione. Lo dichiara Angelo Camilli, presidente di Unindustria a margine della presentazione, ieri sera a Civitavecchia, degli scrittori finalisti del Campiello. "Il Premio Campiello ha saputo anticipare i tempi perché non era facile 60 anni fa pensare ad una sinergia così stretto tra la cultura e il sistema delle imprese. Merito degli industriali del Veneto che poi hanno saputo renderlo negli anni uno riconoscimento davvero prestigioso", spiega Camilli. (segue) (Com)