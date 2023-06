Civitavecchia: Unindustria, Premio Campiello a porto lustro per infrastruttura in grande crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Unindustria da tempo lavora per accrescere la consapevolezza di quanto sia importante l’economia del mare, che vale circa 50 miliardi di euro e genera quasi 1 milione di posti di lavoro. Civitavecchia rappresenta quindi un polo fondamentale per il Paese ed una infrastruttura in grande crescita che rende ancora più competitivo e attrattivo tutto il Mar Tirreno. Ringrazio Cristiano Dionisi, Presidente Unindustria Civitavecchia, che ha organizzato la serata e creduto in questo progetto e, inoltre, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il Comune di Civitavecchia, la Fondazione Cariciv e a tutte le imprese e le istituzioni partner, per il sostegno e la collaborazione ad un evento che rende onore alla città", conclude Camilli. (Com)