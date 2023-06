Speciale difesa: Usa, Pentagono approva vendita di sistemi antiaerei alla Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha approvato la potenziale fornitura alla Polonia di sistemi di difesa aerea integrata e di aggiornamenti per i sistemi antiaerei Patriot. Lo ha reso noto il Pentagono tramite una nota, precisando che il valore della fornitura ammonterebbe a circa 15 miliardi di dollari, e includerebbe un sistema di comando di battaglia (Ibcs), componenti per la Difesa aerea e missilistica integrata (Iamd) e relativi equipaggiamenti, in aggiunta a 48 stazioni di lancio e 644 missili intercettori Patriot Advanced Capability (Pac 3), nonché componenti di ricambio e servizi di supporto tecnico. (Was)