Speciale difesa: Ucraina, consigliere Podolyak, presenza Wagner in Bielorussia non costuisce pericolo per Kiev

- La presenza di soldati del gruppo paramilitare russo Wagner in Bielorussia non rappresenta una minaccia per l'Ucraina. Lo ha affermato il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, ripreso dall'agenzia di stampa "Rbk Ucraina". Podolyak ha evidenziato che i confini settentrionali dell'Ucraina sono ben fortificati. Inoltre, secondo il funzionario, non tutti i mercenari Wagner si sono trasferiti in Bielorussia, e dopo l'insurrezione dello scorso fine settimana il gruppo sarà diviso in varie parti. "La compagnia Wagner non esiste più. Sarà divisa in parti: una rimarrà (in Russia), stipulando un contratto con il ministero della Difesa della Federazione Russa per combattere contro l'Ucraina", ha spiegato Podolyak. L'altra parte, ha proseguito il consigliere, sarà composta dagli ex detenuti, e anche loro firmeranno un contratto con il ministero della Difesa per essere mandati poi in Africa oppure addestrare i militari bielorussi. "La terza parte firmerà contratti con la Guardia Nazionale della Russia" e sarà impegnata negli affari interni del Paese, ha sostenuto ancora Podolyak. (Kiu)