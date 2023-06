Speciale difesa: Taiwan, siglato accordo con Usa per approvvigionamento sistemi anticarro Volcano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan ha siglato un accordo da 146 milioni di dollari con gli Stati Uniti per l'acquisto di 14 sistemi di posa munizioni anticarro Volcano. Lo riferisce il ministero della Difesa taiwanese in una nota, precisando che la consegna dei sistemi d'arma avverrà entro la fine del 2029. L'accordo fa seguito all'approvazione da parte del dipartimento di Stato di un pacchetto di aiuti militari per Taiwan da 180 milioni di dollari, che comprende i sistemi Volcano compatibili con veicoli e camion da carico M977A4 HEMTT da 10 tonnellate su cui sarebbero stati montati tali sistemi. (Cip)