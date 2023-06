Speciale difesa: Russia, Comitato investigativo avvia procedimento penale contro 160 mercenari stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato investigativo della Russia ha avviato un procedimento penale contro 160 mercenari stranieri da 30 Paesi diversi per aver combattuto in Ucraina. A renderlo noto è stato l'ufficio stampa dello stesso Comitato investigativo su Telegram. "In collaborazione con il ministero della Difesa russo e altri servizi, sono state raccolte prove della partecipazione di mercenari provenienti da Georgia, Stati Uniti, Lettonia, Svezia e altri Stati", si legge nel messaggio. (Rum)