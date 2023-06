Speciale difesa: Brasile, attacchi al sistema elettorale, riprende il processo a Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argomentando il suo voto, Goncalves segnalava che non fosse possibile "chiudere gli occhi" rispetto ai "discorsi violenti" e alle "menzogne" pronunciate da Bolsonaro prima della campagna presidenziale del 2022. "In ragione della grande rilevanza per il processo elettorale e per la vita politica, non è possibile chiudere gli occhi sugli effetti antidemocratici dei discorsi violenti e delle bugie che mettono a rischio la credibilità della giustizia elettorale", ha detto il relatore del Tse. Goncalves ha contestato le ragioni della difesa di Bolsonaro, secondo cui la riunione con il corpo diplomatico non avesse una natura elettorale e che si trattasse di un pronunciamento puntuale, tale da non configurare comunque un reato. "La riunione ha avuto finalità elettorali, dal momento che mirava a influenzare l'elettorato e l'opinione pubblica internazionale tramite l'uso di una struttura publica e delle prerogative dell'incarico di presidente della Repubblica", ha detto Goncalves. (Brb)