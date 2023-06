Lazio: Battisti-Mattia (Pd), perplessità su scelta Liberati per osservatorio Legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La designazione di Serafino Liberati alla guida dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio "desta forti perplessità.Al netto del curriculum relativo al suo lavoro nelle Forze Armate, preoccupa l'omissione della sua appartenenza alla loggia massonica P2". Lo dichiarano in una nota le Consigliere regionali del Pd, Sara Battisti ed Eleonora Mattia. "La scelta - proseguono - delle figure chiamate a ricoprire incarichi di vertice nelle istituzioni richiede un'attenzione massima e Francesco Rocca continua a dimostrare di non averne affatto.L'Osservatorio svolge un lavoro importantissimo: per la redazione dei rapporti relativi alla presenza della criminalità organizzata sul territorio regionale ed i relativi strumenti per contrastarla e per la sensibilizzazione, soprattutto a partire dalle scuole. Un lavoro che viene svolto in sinergia con le associazioni e con le forze dell'ordine. Per questo la scelta di tale profilo appare inopportuna e poco rispettosa dell'attività svolta. Auspichiamo - concludono - un ripensamento repentino".(Com)