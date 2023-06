Ucraina: Borrell, Putin indebolito rappresenta un pericolo maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Putin più debole rappresenta un maggior rischio. A dirlo è stato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di difesa, Josep Borrell, al suo arrivo al vertice del Consiglio europeo di Bruxelles. "È chiaro che Putin esce da questa crisi indebolito. Ma un Putin più debole è un pericolo maggiore. Quindi dobbiamo essere molto consapevoli delle conseguenze", ha detto. "Tutto rimane poco chiaro. Cosa è successo e chi c'è dietro questi tentativi di rivolta militare. Alcuni generali sono stati arrestati. Suppongo quindi che Putin si troverà in una modalità di pulizia interna e in una modalità più assertiva", ha aggiunto Borrell. (segue) (Beb)