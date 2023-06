Moldova: combattente russo dei separatisti Donbass fermato all'aeroporto di Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino russo che combatte per i separatisti del Donbass è stato fermato dalla polizia di frontiera della Moldova mentre tentava di entrare nel Paese dall'aeroporto internazionale di Chisinau. È quanto si legge in un comunicato della polizia moldava. Nell'ambito delle misure di sicurezza, sulla base delle informazioni ottenute attraverso lo scambio di informazioni con il Servizio d'intelligence e sicurezza, ma anche con partner internazionali, è stata possibile l’identificazione del combattente. Il cittadino russo non è stato pertanto autorizzato a varcare il confine di Stato ed è stato ricondotto per via aerea nello Stato di origine. In totale, nelle ultime 24 ore, è stato rifiutato l'ingresso in Moldova a 32 cittadini stranieri. Tre mesi fa, le autorità moldave avevano individuato all'aeroporto internazionale di Chisinau un mercenario del gruppo paramilitare russo Wagner che tentava di entrare in Moldova.(Rob)