India: Bengala Occidentale, capo governo Mamata Banerjee si infortuna in atterraggio elicottero

- Mamata Banerjee, capo del governo dello Stato indiano del Bengala Occidentale, ha subito lesioni al ginocchio e all’anca sinistri e necessita di farmaci, fisioterapia e riposo. Le sue condizioni, comunque, sono in miglioramento. Lo hanno reso noto alla stampa funzionari di governo. La leader politica, presidente dell’All India Trinamool Congress (Tmc), ha confermato su Twitter che si sta curando in casa e si sta riprendendo e ha ringraziato tutti colori che le hanno espresso vicinanza. Mamata, come è nota, si è infortunata durante l’atterraggio di emergenza, dovuto al maltempo, dell’elicottero su cui viaggiava l’altro ieri. Stava tornando a Calcutta da una visita elettorale nei distretti settentrionali, dove l’8 luglio si voterà per i consigli rurali (“panchayat”).(Inn)