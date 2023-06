I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruanda: genocidio, tribunale francese condanna all'ergastolo ex agente di polizia implicato nei fatti - Un tribunale francese ha condannato all'ergastolo l'ex agente di polizia ruandese, Philippe Hategekimana, dopo averlo ritenuto colpevole di genocidio e crimini contro l'umanità in relazione ai fatti del 1994. I pubblici ministeri, riferisce la stampa francese, hanno sostenuto che l'uomo abbia svolto un ruolo centrale nell'esecuzione degli omicidi, non solo uccidendo persone ma incitando altri a farlo, operando nella città meridionale ruandese di Nyanza. Alla fine del genocidio, Hategekimana è fuggito in Francia, dove ha ottenuto lo status di rifugiato e la nazionalità francese sotto il nome di Philippe Manier. Dopo aver lavorato come guardia di sicurezza universitaria in Francia, nel 2017 Hategekimana è fuggito in Camerun quando ha saputo che era stata presentata una denuncia contro di lui. È stato arrestato a Yaoundé ed estradato in Francia l'anno successivo. Il processo contro di lui è stato il quinto svolto per partecipazione al genocidio del 1994, quando in 100 giorni sono stati uccisi circa 800 mila persone, prevalentemente di etnia tutsi. (segue) (Res)