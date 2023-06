I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: Onu, 40 mila morti e 2 milioni di sfollati dal nord-est negli ultimi 14 anni per violenze - Più di 40 mila persone sono state uccise e altri 2 milioni costrette a sfollare negli ultimi 14 anni a causa dei continui combattimenti in corso nel nord-est della Nigeria fra l'esercito e i miliziani jihadisti. Lo ha detto ai media Matthias Schmale, il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Nigeria, esortando la comunità internazionale ad agire rapidamente per evitare che la situazione diventi ancora più catastrofica. Secondo il funzionario, inoltre, oltre 500 mila persone stanno affrontando livelli di emergenza di insicurezza alimentare, "sono ad un passo dalla carestia". (segue) (Res)