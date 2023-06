I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia-Turchia: Mohamud chiama Erdogan e il gibutino Guelleh - Il presidente della Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan, l'emiro del Qatar Tamim Bin Hamad e con il presidente di Gibuti, Ismael Omar Guelleh. Lo riferisce "Sonna" in una nota. Mohamud ha ricevuto gli auguri per la festa musulmana del sacrificio e ha augurato a sua volta un felice Eid Al-Adha ai due Paesi "fratelli". Il presidente somalo ha quindi ringraziato entrambi i leader per aver mostrato sostegno al popolo e al governo della Somalia contro i jihadisti di al Shabaab. (segue) (Res)