I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruanda-Regno Unito: governo Kigali contesta sentenza su Paese terzo sicuro - Il governo del Ruanda ha contestato la sentenza del tribunale del Regno Unito che ha ritenuto il Paese africano non sicuro per richiedenti asilo e rifugiati. “Sebbene si tratti di una decisione interna al sistema giudiziario del Regno Unito, contestiamo la sentenza secondo cui il Ruanda non è un Paese sicuro per richiedenti asilo e rifugiati”, ha dichiarato alla stampa la portavoce del governo di Kigali Yolande Makolo. “Il Ruanda è uno dei Paesi più sicuri al mondo e siamo stati riconosciuti dall'Unhcr e da altre istituzioni internazionali per il nostro trattamento esemplare dei rifugiati” ha aggiunto Makolo, convinta che il suo Paese dia “un contributo significativo per affrontare gli impatti della crisi migratoria globale” e sottolineando che “i ruandesi sanno cosa significa essere costretti a fuggire da casa e rifarsi una vita in un altro Paese”. Per la portavoce, Kigali ha costruito nel tempo “un ambiente sicuro, protetto e dignitoso, in cui migranti e rifugiati hanno pari diritti e opportunità dei ruandesi. Tutti coloro che si trasferiranno qui nell'ambito di questa partnership ne beneficeranno”, ha concluso. La Corte d'appello britannica ha sentenziato che il Ruanda non può essere considerato un “Paese terzo sicuro”, pronunciandosi a favore di un gruppo di persone arrivate nel Regno Unito su barconi e di un’associazione di sostegno ai rifugiati. La sentenza, sulla quale si sono espressi a favore due giudici su tre, ritiene di conseguenza che il piano britannico di rinviare in Ruanda i richiedenti asilo sia da considerare illegale. (Res)