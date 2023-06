© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mongolia-Francia: Colonna a Ulan Bator per rafforzare partenariato bilaterale - La ministra degli Esteri francese è arrivata in Mongolia in visita ufficiale. Lo ha comunicato la stessa Colonna su Twitter. La ministra ha definito la Mongolia "una democrazia grande tre volte la Francia, chiusa tra Cina e Russia" con cui "promuovere, seguendo il presidente della Repubblica, un partenariato che rafforzi la sovranità e l'autonomia strategica dei nostri due Paesi". Il presidente francese Emmanuel Macron si era recato in Mongolia lo scorso 21 maggio, di rientro dal summit del G7 di Hiroshima, in Giappone, per sostenere le attività del colosso dell'uranio francese Orano nel Paese asiatico. La compagnia, già presente in Mongolia, sta partecipando a una gara per un progetto di estrazione di uranio su larga scala che deve ancora ottenere l'approvazione del governo mongolo. (segue) (Res)