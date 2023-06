I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicurezza stradale: Salvini, per recidivi ritiro patente fino a 30 anni - Per i recidivi c’è il ritiro della patente fino a 30 anni. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo alla trasmissione “Uno Mattina estate”, su Rai1, in riferimento al nuovo codice della strada. Il disegno “mi auguro che diventi legge in autunno. Stiamo chiedendo l’aiuto di associazioni, cittadini e università affinché ci mandino le loro proposte”, ha aggiunto. “Agli influencers raccomandiamo il buon senso. Nel frattempo per l’estate pensiamo di offrire servizi navetta fuori dalle discoteche”, ha concluso il ministro. (segue) (Rin)