I fatti del giorno - Italia (3)

- Mes: Boccia (Pd), incomprensibile "no" di Meloni, diventato oggetto propaganda politica - "Trovo che sia incomprensibile il no della presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni al Mes, che è stato ratificato da 19 paesi su 20”. Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico al Senato Francesco Boccia, intervenendo alla trasmissione SkyTg24. Con il governo “siamo divisi rispetto al tema del Mes, che è diventato oggetto di propaganda politica”, ha aggiunto. "Sui temi che loro hanno usato e usano per fare propaganda non possiamo essere d'accordo", ha concluso. (segue) (Rin)