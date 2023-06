I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maltempo: Musumeci, buon lavoro a Figliuolo, lo incontrerò prossima settimana - Ho sentito il generale Francesco Paolo Figliuolo, al quale ho augurato un buon lavoro come commissario straordinario per la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna e in alcune aree della Toscana e delle Marche. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. “Lo incontrerò la prossima settimana, assieme ai capi dipartimento della Protezione civile e di Casa Italia, per un utile confronto sulle procedure da avviare”, ha concluso il ministro. (segue) (Rin)