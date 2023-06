Decreto Aiuti: Unionplast, Governo non abbandoni le imprese, crediti di imposta vanno mantenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unionplast, l'Unione Nazionale dei trasformatori di plastica, settore strategico nel panorama industriale italiano e di eccellenza a livello internazionale, chiede al Parlamento di intervenire prontamente per la modifica al Decreto Legge Aiuti varato dal Consiglio dei ministri. "E' necessario che le imprese - spiega Marco Bergaglio, Presidente di Unionplast - possano usufruire, almeno per i prossimi due trimestri, dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale introdotti nel maggio 2022 dal precedente decreto. A fronte della riconferma degli aiuti emanati alle famiglie, poiché i prezzi non si sono ancora normalizzati, è inspiegabile per Unionplast l'azzeramento del sostegno alle imprese. Seppure il prezzo dell'energia sia diminuito negli ultimi mesi, i prezzi in generale restano decisamente più elevati rispetto al 2019. Viviamo senz'altro un contesto di difficoltà: gli ultimi dati Istat infatti rilevano che ad aprile si è registrata, per il quarto mese consecutivo, una flessione congiunturale dell'indice destagionalizzato della produzione industriale, con diminuzioni estese a tutti i principali comparti. Non si registrava per il comparto industriale una caduta della produzione così significativa su base annua (-7,2 per cento ad aprile) da luglio 2020, quando la flessione era stata dell'8,3 per cento. "Quello che ci preoccupa particolarmente – continua Bergaglio - è il differenziale con le politiche governative degli altri Paesi europei, che hanno confermato gli aiuti alle imprese, mettendo a disposizione delle imprese energia a prezzi da 2 a 3 volte più bassi di quelli che si pagano oggi in Italia. Chiediamo quindi al Governo e al Parlamento un intervento correttivo sulle misure previste dal Decreto almeno per i prossimi due trimestri, perché non si può abbandonare ora il sostegno al comparto industriale italiano, che corre il rischio di rallentare drammaticamente la produzione."(Com)